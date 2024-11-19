Овечкин с дублем, Монтембо с шатаутом против «Эдмонтона» и Макар с дублем – звезды дня в НХЛ
Александр Овечкин, Сэм Монтембо и Кэйл Макар – звезды дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня в лиге.
Третья звезда – защитник «Колорадо» Кэйл Макар с дублем в ворота «Филадельфии» (3:2).
Вторая звезда – вратарь «Монреаля» Сэм Монтембо, засушивший «Эдмонтон» (3:0) при 30 отраженных бросках.
Первая звезда – капитан «Вашингтона» Александр Овечкин с дублем в ворота «Юты» (6:2).
Самый противоречивый день в карьере Овечкина: положил дубль и получил травму
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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