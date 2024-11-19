Самый противоречивый день в карьере Овечкина: положил дубль и получил травму

Хоть бы все обошлось!

Кажется невероятным, но 39-летний Александр Овечкин забил пять голов за два дня. Сначала выписал хет-трик «Вегасу», а теперь отгрузил дубль «Юте».

Овечкин – лучший снайпер сезона НХЛ! Да, в 39 лет!

Все вышло красиво и основательно – без рикошетов и прочих счастливых случайностей. В середине первого периода Ови, как бы сказали комментаторы старой школы, снял паутинку с дальней девятки. По обыкновению бросок получился настолько мощным, что разглядеть шайбу можно только на замедленном повторе.

Перерыв между первой и второй составил 14 минут. На старте второго отрезка Овечкин в одно касание реализовал большинство 5х3 – неотразимо щелкнул от верхней границы левого круга вбрасывания.

Коннор Ингрэм стал 178-м вратарем, которому Овечкин забил в НХЛ. Теперь он делит лидерство в истории по этому показателю – ровно столько же жертв было у Яромира Ягра.

В 177-й раз в карьере Овечкин забросил не менее двух шайб за матч – это второе место в истории. Неудивительно, что возглавляет список Гретцки (189).

При этом большинство дублей (100!) Александр оформил на выезде – и здесь он уже давно рекордсмен лиги. Гретцки остался далеко позади (89).

Юбилейный дубль вывел Овечкина на единоличное первое место в списке лучших снайперов сезона НХЛ. У Алекса уже 15 голов: на два больше, чем у ближайших преследователей – 29-летних Леона Драйзайтля и Сэма Райнхарта.

Ови выбил пятнашку всего за 18 матчей. Если он сохранит набранный темп (0,83 гола за матч), то обгонит Уэйна Гретцки через 33 игры – уже 31 января!

Чтобы сделать расчет более реалистичным, примем последние два матча как аномалию и вычтем их из графика Овечкина – тогда его среднее снайперское значение откатится до 0,625. При сохранении этого графика Александр дойдет до рекорда 6 марта – через 44 матча.

Средний темп нападающего по всей карьере – 0,601. Падение до этого показателя лишь ненадолго отсрочит погоню – до 8 марта.

Чтобы закончить дело в этом сезоне, Александру достаточно не опуститься ниже 0,421 гола за матч – тогда он побьет рекорд в последней игре регулярки.

Овечкину въехали в левую ногу. Партнер вызвал его обидчика на драку

Главное, чтобы на этом пути Ови был здоров. Матч с «Ютой» он не доиграл – в начале третьего периода столкнулся с Джеком Макбэйном и ушел в раздевалку. Похоже, проблема с левой ногой.

Кажется, в действиях Макбэйна не было злого умысла: он находился в окружении четырех соперников и лишь за мгновение до контакта с Ови потерял шайбу, при этом сохранив большую скорость.

Несмотря на оправдывающие обстоятельства, Том Уилсон вызвал Макбэйна на бой. После драки Джек, судя по всему, рассказал Тому свою версию случившегося с Овечкиным.

Внушает оптимизм, что Александр сам поднялся и через несколько минут даже вышел на площадку во время паузы – немного прокатился и только потом завершил игру. Значит, решение не было очевидным?

Главный тренер «Кэпиталс» Спенсер Карбери сообщил, что его капитан обследуется и новости о его состоянии появятся только завтра.

Так или иначе, ждем Овечкина на льду в ночь на 22 ноября – в домашнем матче «Вашингтона» против «Колорадо». Мы уже привыкли начинать день с его голов.

Фото: East News /AP Photo/David Zalubowski