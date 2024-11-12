Ротенберг о СКА: «У нас есть заготовки, домашние наработки – с «Авангардом» сработали один раз. Лидеры обязаны улучшить игру, и от партнеров многое зависит»

Роман Ротенберг высказался о нюансах подготовки СКА и игре лидеров команды.

– Сегодня Сергей Толчинский вышел из ротации, получил достаточно игрового времени. Как вы оцените его игру?

– У нас вернулся Андронов , у нас недавно вернулся Хайруллин после травмы, сегодня вернулся Толчинский. Мы совместно с ним обсудили, что ему надо было проработать над собой с точки зрения тренировочного процесса.

Он молодец, очень хорошо тренировался. Мы увидели сегодня от него энергию, которая необходима нам для побед. Он лидер команды, должен много играть на лидерских позициях. Но надо выиграть конкуренцию у своих ребят в первую очередь.

Нужен соревновательный дух. Могу только поблагодарить Сергея за сегодняшнюю игру. Я думаю, он добавит, вернет свой игровой тонус и начнет радовать болельщиков своей яркой игрой.

– Сергей Плотников в ноябре пока не забивает. Как оцениваете его игру и почему так происходит?

– Хоккей – командная игра. Нам нужна именно командная работа. Нельзя кого-то одного обвинять, искать, кто лично виноват. Нужно улучшить командную работу. Плотников стремится играть как раньше – здесь вопрос к партнерам.

Ваня Демидов старался, конечно, но Кузнецов после болезни – это не так просто физически войти в матче с сильным соперником. Но через игру он вошел, и в следующей встрече Евгений уже вернется к своим кондициям.

Мы не можем себе позволить не давать играть нашим лидерам, с которыми мы идем вперед. Наши лидеры обязаны, конечно, улучшить свою игру, но и от партнеров многое зависит. Плотников – опытный игрок, прекрасно понимает, что ему нужно улучшить.

Все через работу, через тренировки. Жизнь показывает наш путь – нам нужно, еще раз говорю, более ответственно относиться к нашим моментам. Мы обязаны это улучшить и не заигрываться. Соперники очень сильные, нужно с большим уважением относиться к каждому сопернику.

Именно реализация отличает команду победителей от обычной команды. Мы уже вернули свою реализацию в этом сезоне. Находились на первом месте в лиге по реализации, когда у нас было семь побед подряд. Нам нужно просто вернуться к нашему хоккею.

Наши ребята точно не забыли как играть в хоккей, нужно просто улучшить детали. Наверное, расслабились где-то, но мы видим даже по сегодняшней игре, что многие детали уже улучшили. Осталось только забить свои голы.

– Можно сказать, что схемы, которые вы готовили для игры с «Авангардом», почему-то не сработали?

– Все схемы работали, но только один раз – мы забили один гол. Мы выполняли установку, но есть деталь – когда наш защитник бросает, нужны один или два игрока закрыть вратаря на пятаке. Сейчас все вратари в КХЛ высокого уровня.

И голкипер «Авангарда» сегодня очень хорошо сыграл. Чтобы забивать больше, нужно, чтобы наши ребята играли на команду и закрывали вратаря – тогда у нас будет больше голов. С точки зрения наработок, домашних заготовок – все работает.

Это та лучшая система, которая выполняется. Нам нужно эти детали улучшить, больше забивать. Когда у команды есть голевые моменты, значит она двигается в правильном направлении.

Вот если нет моментов – тогда, как вы правильно сказали, – вопрос, работают ли домашние заготовки. Они работают, надо улучшать детали, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от «Авангарда» (1:2).