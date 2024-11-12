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  • Ротенберг о Демидове: «В «Монреале» нет таких партнеров для Ивана, как в СКА. Одноклубники помогли ему стать лучше во всех аспектах»
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Ротенберг о Демидове: «В «Монреале» нет таких партнеров для Ивана, как в СКА. Одноклубники помогли ему стать лучше во всех аспектах»

Роман Ротенберг сравнил уровень партнеров Ивана Демидова в СКА с «Монреалем».

18-летний форвард набрал 19 (6+13) очков за 26 матчей Фонбет чемпионата КХЛ в этом сезоне при полезности «плюс 15».

«Если сравнивать Демидова в прошлом сезоне, когда он был с нами в тренировочном лагере, и сейчас, то это два совершенно разных хоккеиста.

Сейчас он готов бороться с мужиками на равных и выигрывать. Он улучшился абсолютно во всех аспектах игры. И я могу сказать, что не только его усердие и наша хорошая работа помогали ему развиваться, но и его партнеры.

Я вам честно скажу, что сегодня в «Монреале» нет таких партнеров, какие есть у Ивана в СКА. Это позволяет ему развиваться как игроку и как личности. В «Монреале» сейчас нет таких центров, нет таких вингеров.

Конечно, мнения на этот счет могут быть разными. Но это мое мнение», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Роман Ротенберг: «Есть выражение: «Какое питание, такое катание». СКА помогает ребятам в этом, но нужно желание самого игрока, стремление развиваться»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: RG
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