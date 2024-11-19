Леонтьев о 3:1 с «Автомобилистом»: «У «Нефтехимика» давно не было такой полноценной победы. Вдвойне приятно, что выиграли в Екатеринбурге – проиграли им в сезоне три матча в одну шайбу» 

Олег Леонтьев оценил победу над «Автомобилистом» (3:1).

«Победа для нас очень ценна, было много поражений у нас, в овертаймах, по буллитам. Давно не было такой полноценной победы, вдвойне приятно, что выиграли в Екатеринбурге – проиграли «Автомобилисту» в этом сезоне три матча в одну шайбу.

Много было правильных моментов, командных действий, системной самоотверженности. Были вера в себя, вера в команду, вера в результат. Втройне приятно, что у «Автомобилиста » со следующего сезона будет новая арена, победить здесь очень здорово.

В чем главное отличие этой игры от трех проигранных? Все матчи проходили в упорной борьбе. Интересные, нервные поединки, до самого конца было неясно, кто победит. Сегодняшний матч не исключение, «Автомобилист» имел хорошие шансы в концовке после удаления – на мой взгляд, спорного. Могла перевернуться игра», – сказал тренер «Нефтехимика ».