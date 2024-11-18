«Нефтехимик» прервал 7-матчевую победную серию «Автомобилиста» (3:1). Долганов отразил 47 из 48 бросков
«Нефтехимик» завершил победную серию «Автомобилиста» в КХЛ.
Команда тренера Олега Леонтьева переиграла «Автомобилист» (3:1) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Голкипер нижнекамцев Филипп Долганов отразил 47 из 48 бросков соперника. Уральцы перебросали «Нефтехимик» со счетом 48:19.
Таким образом, у «Автомобилиста» завершилась победная серия, которая продлилась семь матчей.
«Нефтехимик» имеет в активе 28 баллов в 29 матчах и находится на 7-й строчке в таблице Восточной конференции.
«Автомобилист» набрал 36 баллов в 26 встречах и занимает 2-е место в конференции.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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