«Нефтехимик» прервал 7-матчевую победную серию «Автомобилиста» (3:1). Долганов отразил 47 из 48 бросков

«Нефтехимик» завершил победную серию «Автомобилиста» в КХЛ.

Команда тренера Олега Леонтьева переиграла «Автомобилист» (3:1) в игре Фонбет чемпионата КХЛ .

Голкипер нижнекамцев Филипп Долганов отразил 47 из 48 бросков соперника. Уральцы перебросали «Нефтехимик » со счетом 48:19.

Таким образом, у «Автомобилиста » завершилась победная серия, которая продлилась семь матчей.

«Нефтехимик» имеет в активе 28 баллов в 29 матчах и находится на 7-й строчке в таблице Восточной конференции.

«Автомобилист» набрал 36 баллов в 26 встречах и занимает 2-е место в конференции.