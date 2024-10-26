Леонтьев о 2:3 с «Автомобилистом»: «Соперник 4 дня отдыхал, а у «Нефтехимика» уже 10-й матч за 20 дней. Будем сражаться до конца, получать результат»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвел итоги игры с «Автомобилистом».

Клуб из Нижнекамска потерпел поражение со счетом 2:3 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Конечно, приятно играть при такой поддержке трибун. Здорово, когда в ледовом так поддерживают команду. Большая благодарность им за это. Довольно плотный матч.

В первом периоде мы немного просели. Но этому есть объяснение – команда соперника четыре дня отдыхала перед нашей игрой, а у нас уже десятый матч за двадцать дней. Играют одни и те же.

Мы, начиная со второго периода, немного поднажали и переломили ход матча. Но забить не смогли. А так, было куча моментов. За пару минут до сирены заработали ненужное удаление. Когда ты уже горишь в две шайбы, то тяжело спасать такую встречу.

Но всякое бывает. Мы до конца будем сражаться, будем вырывать любую игру, будем биться и получать результат. Забили гол, сократили отставание. Могли даже за пять секунд еще забить, но не получилось. А так, бойцы, молодцы, сражались до конца», – сказал Леонтьев.