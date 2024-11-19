Заварухин об 1:3 от «Нефтехимика»: «Автомобилист» проиграл незаслуженно. Неприятно, что прервалась хорошая победная серия» 

Николай Заварухин оценил поражение от «Нефтехимика» (1:3).

«Неприятно, что прервалась хорошая победная серия. Считаю, незаслуженно проиграли мы. Начало игры сказалось на весь матч, не хватило злости. 49 бросков в створ, 20 минут в атаке – этого мало оказалось для победы. Не забили свои голы, которые могли, хорошие шансы были в первой же смене, в концовке. Шайба не захотела заходить в ворота, нужна была злость, вратарь соперника хорошо сыграл.

Блэкер пройдет обследование, пока рано говорить о его состоянии. Лайпсик проходит обследование, получил микротравму в прошлой игре.

Не сказал бы, что первый гол «Нефтехимика » выбил из колеи. Даже по первому периоду у нас было больше бросков и контроля шайбы. Не было голов, не было чувства опасности. Во втором и третьем периодах добавили, но надо было так начинать игру», – сказал тренер «Автомобилиста ».