Мильштейн о словах Потапова, что агент ищет тренера для «Авангарда»: «Это неправда. Не знаю, кто это такой. У меня нет его телефона, никогда с ним не говорил»

Дэн Мильштейн опроверг информацию о том, что ищет тренера для «Авангарда».

Ранее бывший форвард омского клуба Алексей Потапов сообщил , что агент Дэн Мильштейн занимается поисками нового главного тренера для «Авангарда » по поручению председателя совета директоров Евгения Кожевникова.

«Это неправда. Я не знаю, кто такой Потапов. У меня нет его телефона, я с ним никогда не говорил», – приводит слова Мильштейна журналист Павел Лысенков.

Омский клуб под руководством Сергея Звягина занимает 10-е место в таблице Восточной конференции, набрав 22 очка в 25 матчах.