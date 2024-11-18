Мильштейн о словах Потапова, что агент ищет тренера для «Авангарда»: «Это неправда. Не знаю, кто это такой. У меня нет его телефона, никогда с ним не говорил»
Дэн Мильштейн опроверг информацию о том, что ищет тренера для «Авангарда».
Ранее бывший форвард омского клуба Алексей Потапов сообщил, что агент Дэн Мильштейн занимается поисками нового главного тренера для «Авангарда» по поручению председателя совета директоров Евгения Кожевникова.
«Это неправда. Я не знаю, кто такой Потапов. У меня нет его телефона, я с ним никогда не говорил», – приводит слова Мильштейна журналист Павел Лысенков.
Омский клуб под руководством Сергея Звягина занимает 10-е место в таблице Восточной конференции, набрав 22 очка в 25 матчах.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Павла Лысенкова
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