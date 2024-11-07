Потапов о судьях: «Они не обязаны терпеть. Хартли пихал линейному: «Ты не бросаешь шайбу! Я буду звонить Анисимову». Нам дали 2 удаления на вбрасываниях за ту игру»

Алексей Потапов поделился мнением о судьях в КХЛ.

Экс-хоккеистов клубов Фонбет чемпионата КХЛ выступал за «Авангард» с 2019 по 2021 год.

«Они такие же действующие лица на площадке, как хоккеисты. Взрослые и самодостаточные люди. У них есть полноценный опыт и свои амбиции.

Они не обязаны терпеть. Если их уважают, то они отвечают тем же. Но как только игрок или тренер переходит какую-то грань, будь готов, что они ответят взаимностью, потому что, в первую очередь, они люди.

Конечно, не все так просто и прямолинейно, но есть черное, а есть белое. Если игроки относятся к ним по-хорошему, то и они отвечают тем же.

Была такая ситуация, что Хартли всю игру пихал линейному судье: «Бросай! Бросай! Ты не бросаешь шайбу! Я буду звонить Анисимову ». Так было на протяжении всего матча. За ту игру мы получили два удаления на точке вбрасывания – задержка игры. Но этим все не ограничилось.

Эта история пошла из матча в матч. Как только этого линейного судью назначали к нам на игру, он специально бросал шайбу чуть-чуть вперед на вбрасываниях. Эта история показательна тем, что судья – тоже человек, у него есть те же эмоции и свои рычаги.

Причем линейный судья передал через главного, что каждый должен заниматься своим делом, но потом все эти слова перешли в действия со стороны лайнсмена», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов .

Потапов о дисциплине Кузнецова: «Думал, что ему позволено чуть больше, но это не так. Судьи не будут терпеть хамского отношения»