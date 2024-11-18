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«Авангард» поручил агенту Мильштейну найти иностранного тренера «из любой лиги мира» в кратчайшие сроки (Алексей Потапов)

В «Авангарде» планируют назначить главным тренером иностранного специалиста.

Омский клуб под руководством Сергея Звягина занимает 10-е место в таблице Восточной конференции, набрав 22 очка в 25 матчах. 

«Инсайд: Со слов Дэна Мильштейна, он получил поручение от Евгения Кожевникова, председателя Совета директоров ХК «Авангард», в кратчайшие сроки найти иностранного специалиста из любой лиги мира на должность главного тренера клуба из Омска», – написал бывший форвард «Авангарда» Алексей Потапов.

Возглавить «Авангард» может экс-тренер «Эдмонтона» Вудкрофт

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Алексея Потапова
logoАвангард
logoСергей Звягин
logoНХЛ
logoКХЛ
logoАлексей Потапов
logoДэн Мильштейн
Евгений Кожевников
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