«Авангард» поручил агенту Мильштейну найти иностранного тренера «из любой лиги мира» в кратчайшие сроки (Алексей Потапов)
В «Авангарде» планируют назначить главным тренером иностранного специалиста.
Омский клуб под руководством Сергея Звягина занимает 10-е место в таблице Восточной конференции, набрав 22 очка в 25 матчах.
«Инсайд: Со слов Дэна Мильштейна, он получил поручение от Евгения Кожевникова, председателя Совета директоров ХК «Авангард», в кратчайшие сроки найти иностранного специалиста из любой лиги мира на должность главного тренера клуба из Омска», – написал бывший форвард «Авангарда» Алексей Потапов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Алексея Потапова
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