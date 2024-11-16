Потапов об идеальном тренере для «Авангарда»: «Человек, который держит все в ежовых рукавицах. Среди россиян сейчас трудно рассматривать кандидатуры. Не стоит менять шило на мыло»

Алексей Потапов рассказал, каким должен быть тренер «Авангарда».

– Кто, на ваш взгляд, идеальный тренер для «Авангарда»?

– Это человек, который держит все в ежовых рукавицах. Он ни в коем случае не лезет в чужую работу, в том числе менеджмента, но сотрудничает, общается, и все приходят к общему знаменателю.

И в то же самое время не позволяет вмешиваться в свою работу. Это профессионал, это человек, который уделяет внимание нюансам и хочет выиграть.

– А кто из тренеров подойдет под это описание?

– На данный момент среди россиян трудно рассматривать кандидатуры, если смотреть на рынок свободных агентов. Не стоит менять шило на мыло. Поэтому лучше дать работать Сергею Звягину.

Можно поменять только на того человека, который может привнести что-то, работать в долгую и готов приехать из-за океана с хорошей историей, с хорошими отзывами среди хоккеистов. Но конкретную фамилию я назвать не могу, – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина, экс-нападающий «Авангарда » Алексей Потапов .

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