«Торпедо» отправило Берлева в ВХЛ для набора формы. Форвард перешел из «Адмирала» в межсезонье
«Торпедо» отправило Антона Берлева в ВХЛ.
30-летний форвард перешел в нижегородский клуб в межсезонье. Сообщалось, что в середине августа у него было небольшое повреждение.
«В соответствии с регламентом, игрок был направлен хоккейным клубом «Торпедо» для набора формы в команду ВХЛ», – говорится в сообщении пресс-службы клуба Olimpbet ВХЛ «Торпедо-Горький».
В прошлом сезоне Берлев набрал 28 (11+17) очков в 62 матчах за «Адмирал».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Торпедо-Горький»
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