«Торпедо» отправило Берлева в ВХЛ для набора формы. Форвард перешел из «Адмирала» в межсезонье

«Торпедо» отправило Антона Берлева в ВХЛ.

30-летний форвард перешел в нижегородский клуб в межсезонье. Сообщалось , что в середине августа у него было небольшое повреждение.

«В соответствии с регламентом, игрок был направлен хоккейным клубом «Торпедо » для набора формы в команду ВХЛ», – говорится в сообщении пресс-службы клуба Olimpbet ВХЛ «Торпедо-Горький ».

В прошлом сезоне Берлев набрал 28 (11+17) очков в 62 матчах за «Адмирал».