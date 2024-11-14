Кодола подписал двусторонний контракт с «Торпедо». Форвард играл за «Барыс» и «Нефтехимик» в этом сезоне
Владислав Кодола перешел в систему «Торпедо».
28-летний белорусский форвард подписал двусторонний контракт с «Торпедо».
По ходу этого сезона Владислав Кодола представлял «Барыс» (11 матчей, 0+0) и «Нефтехимик» (1 матч, 0+0).
Всего в КХЛ на его счету 353 проведенных игры и 130 (46+84) набранных очков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Торпедо-Горький»
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