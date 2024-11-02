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«Торонто» отправил Хаканпя в АХЛ для набора формы. Защитник может вернуться в НХЛ после 10 ноября

«Торонто» отправил Яни Хаканпя в АХЛ для набора формы.

32-летний защитник в межсезонье подписал с канадским клубом контракт на год. Зарплата игрока составляет 1,47 миллиона долларов за сезон.

Сейчас Хаканпя находится в долгосрочном списке травмированных (LTIR), а срок его аренды в АХЛ не может превышать три матча в расписании фарм-клуба. Третью игру «Торонто Марлис» проведут 10 ноября.

Сообщалось, что хоккеист может завершить карьеру на фоне травмы колена и последовавшей артроскопии (малоинвазивный хирургический метод лечения – Спортс’‘).

В прошлом сезоне финн выступал за «Даллас». На его счету 64 матча в регулярном чемпионате и 12 (2+10) очков при полезности «плюс 10».

Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Score
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