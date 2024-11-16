Звягин о 3:2 с «Нефтехимиком»: «Наступили на свои грабли. Говорили о контратаках соперника, в итоге пропустили первыми. От Спунера ждали другого при игре 5 на 5»

Сергей Звягин прокомментировал победу в матче против «Нефтехимика» (3:2 ОТ).

Решающую шайбу забросил Райан Спунер.

– Хорошая игра, хороший первый период от нас. Но все равно наступили на свои грабли. Говорили о контратаках «Нефтехимика», что они будут убегать. В итоге пропустили первыми.

Хорошо, что реализовали большинство в третьем периоде и в овертайме. Это для нас важная победа.

– Почему не получилось выйти на третий период с преимуществом?

– Несколько раз пошли агрессивно вперед, и соперник отрезал нас быстрыми передачами. Потом после гола успокоили игру, много держали шайбу у них в зоне, но получился не очень логичный гол. Хорошо, что заработали удаления и реализовали их.

– Довольны ли вы тем, как Спунер отреагировал на пропуск матчей?

– Он не играл несколько игр не из‑за большинства. При игре пять на пять мы ждали от него другого. Рады, что он набрал очки в большинстве и забросил победную шайбу. Но его основная работа при игре в равных составах выглядела по‑другому, – сказал главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин.