Звягин о Каблукове: «Поможет «Авангарду» не только на льду, но и обрести уверенность ребятам, будет наставником для молодежи. Он хороший человек и лидер»
Сергей Звягин высказался о значении перехода Ильи Каблукова в «Авангард».
36-летний хоккеист вернулся в омский клуб из «Динамо», подписав двустороннее соглашение на 10 млн рублей до конца этого сезона.
«Илья только присоединился к команде. Все знают, что это за игрок. Главное, что он хороший человек и лидер.
Он поможет не только на льду, но и в быту. Поможет обрести уверенность ребятам, будет наставником для молодых хоккеистов», – сказал главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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