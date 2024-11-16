Звягин о Каблукове: «Поможет «Авангарду» не только на льду, но и обрести уверенность ребятам, будет наставником для молодежи. Он хороший человек и лидер»

Сергей Звягин высказался о значении перехода Ильи Каблукова в «Авангард».

36-летний хоккеист вернулся в омский клуб из «Динамо », подписав двустороннее соглашение на 10 млн рублей до конца этого сезона.

«Илья только присоединился к команде. Все знают, что это за игрок. Главное, что он хороший человек и лидер.

Он поможет не только на льду, но и в быту. Поможет обрести уверенность ребятам, будет наставником для молодых хоккеистов», – сказал главный тренер «Авангарда » Сергей Звягин .