Возглавить «Авангард» может экс-тренер «Эдмонтона» Вудкрофт

Джей Вудкрофт может возглавить «Авангард».

48-летний канадский специалист входит в список претендентов на пост главного тренера «Авангарда », сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

В НХЛ Джей Вудкрофт возглавлял «Эдмонтон » – он принял команду в феврале 2022 года и был уволен в ноябре 2023 года.

На ЧМ-2024 Вудкрофт работал в тренерском штабе сборной Канады.