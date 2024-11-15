Возглавить «Авангард» может экс-тренер «Эдмонтона» Вудкрофт
Джей Вудкрофт может возглавить «Авангард».
48-летний канадский специалист входит в список претендентов на пост главного тренера «Авангарда», сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
В НХЛ Джей Вудкрофт возглавлял «Эдмонтон» – он принял команду в феврале 2022 года и был уволен в ноябре 2023 года.
На ЧМ-2024 Вудкрофт работал в тренерском штабе сборной Канады.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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