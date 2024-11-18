Овечкин после 5:2 с «Вегасом»: «Вашингтон» сражался изо всех сил, все выполняли свою работу, блокируя броски. Атмосфера была потрясающей»

Александр Овечкин высказался о победе «Вашингтона» над «Вегасом» (5:2).

Российский форвард «Кэпиталс» забил три гола в этом матче. Овечкин занимает второе место по голам в истории лиги (866 в 1443 играх). Рекордсмен – Уэйн Гретцки, на счету которого 894 шайбы в 1487 играх.

«Атмосфера была потрясающей, как всегда. Мы сражались изо всех сил. С самого начала все выполняли свою работу, блокируя броски», – сказал капитан «Вашингтона».

Овечкин – 4-й игрок с хет-триком в 39+ лет за последнее десятилетие. Кроме капитана «Вашингтона» это удалось Торнтону, Ягру и Доуну

У Овечкина 16-й хет-трик на выезде. В НХЛ больше только у Лемье (19), Гретцки (19) и Дионна (17)