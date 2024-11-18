Овечкин – 4-й игрок с хет-триком в 39+ лет за последнее десятилетие. Кроме капитана «Вашингтона» это удалось Торнтону, Ягру и Доуну
Александр Овечкин – 4-й игрок 39 лет и старше, сделавший хет-трик в матче НХЛ.
Капитан «Вашингтона» сделал хет-трик в матче с «Вегасом» (5:2).
39-летний россиянин занимает второе место по голам в истории лиги (866 в 1443 играх). Рекордсмен – Уэйн Гретцки, на счету которого 894 шайбы в 1487 играх.
Александр Овечкин стал четвертым игроком за последнее десятилетие, который забил три гола в одной игре в возрасте 39 лет или старше.
Кроме россиянина хет-трики также оформляли: Джо Торнтон за «Сан-Хосе» (39 лет, 231 день, 18 февраля 2019 года), Шейн Доун за «Аризону» (39 лет, 80 дней, 29 декабря 2015 года) и Яромир Ягр за «Нью-Джерси» (42 года, 322 дня, 3 января 2015 года).
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
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