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  • У Овечкина 16-й хет-трик на выезде. В НХЛ больше только у Лемье (19), Гретцки (19) и Дионна (17)
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У Овечкина 16-й хет-трик на выезде. В НХЛ больше только у Лемье (19), Гретцки (19) и Дионна (17)

Александр Овечкин оформил 16-й хет-трик на выезде за карьеру в НХЛ.

Сегодня 39-летний капитан «Вашингтона» забил 3 гола в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (5:2). 

Форвард занимает второе место по голам в истории лиги (866 в 1443 играх). Рекордсмен – Уэйн Гретцки, на счету которого 894 шайбы в 1487 играх.

Овечкин забил 3 гола в выездном матче в 16-й раз в карьере. Больше хет-триков на чужом льду в истории НХЛ имеют только Марио Лемье (19), Уэйн Гретцки (19) и Марсель Дионн (17). 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
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