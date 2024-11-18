У Овечкина 16-й хет-трик на выезде. В НХЛ больше только у Лемье (19), Гретцки (19) и Дионна (17)

Александр Овечкин оформил 16-й хет-трик на выезде за карьеру в НХЛ.

Сегодня 39-летний капитан «Вашингтона » забил 3 гола в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом » (5:2).

Форвард занимает второе место по голам в истории лиги (866 в 1443 играх). Рекордсмен – Уэйн Гретцки , на счету которого 894 шайбы в 1487 играх.

Овечкин забил 3 гола в выездном матче в 16-й раз в карьере. Больше хет-триков на чужом льду в истории НХЛ имеют только Марио Лемье (19), Уэйн Гретцки (19) и Марсель Дионн (17).