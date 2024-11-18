У Овечкина 16-й хет-трик на выезде. В НХЛ больше только у Лемье (19), Гретцки (19) и Дионна (17)
Александр Овечкин оформил 16-й хет-трик на выезде за карьеру в НХЛ.
Сегодня 39-летний капитан «Вашингтона» забил 3 гола в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (5:2).
Форвард занимает второе место по голам в истории лиги (866 в 1443 играх). Рекордсмен – Уэйн Гретцки, на счету которого 894 шайбы в 1487 играх.
Овечкин забил 3 гола в выездном матче в 16-й раз в карьере. Больше хет-триков на чужом льду в истории НХЛ имеют только Марио Лемье (19), Уэйн Гретцки (19) и Марсель Дионн (17).
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
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