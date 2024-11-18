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Рыбин о КХЛ: «Я против иностранных специалистов, дайте шанс своим. Никитин, Квартальнов стали большими тренерами, зачем искать иностранца за миллионы долларов»

Максим Рыбин против приглашения иностранных тренеров в Фонбет Чемпионат КХЛ.

«Я категорически против иностранных специалистов в КХЛ. У нас есть свои ребята, которые могут себя показать, зачем Курьянов? Зачем Свитов? Зачем они набираются опыта?

Если мы говорим о смене тренера, то используйте их! Дайте им шанс! В свое время когда-то Никитин, Квартальнов также начинали и стали большими тренерами. Зачем искать тренера за такие деньги, за миллионы долларов, который непонятно абсолютно как он выстрелит.

Если вы хотите узнать мое мнение, то я против! Я не понимаю зачем это нужно», – сказал бывший нападающий клубов КХЛ Максим Рыбин. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Vprognoze
logoЛокомотив
logoАнтон Курьянов
logoМаксим Рыбин
logoИгорь Никитин
logoДмитрий Квартальнов
logoАлександр Свитов
logoДинамо Минск
logoКХЛ
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