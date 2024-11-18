Рыбин о КХЛ: «Я против иностранных специалистов, дайте шанс своим. Никитин, Квартальнов стали большими тренерами, зачем искать иностранца за миллионы долларов»

Максим Рыбин против приглашения иностранных тренеров в Фонбет Чемпионат КХЛ.

«Я категорически против иностранных специалистов в КХЛ. У нас есть свои ребята, которые могут себя показать, зачем Курьянов ? Зачем Свитов? Зачем они набираются опыта?

Если мы говорим о смене тренера, то используйте их! Дайте им шанс! В свое время когда-то Никитин , Квартальнов также начинали и стали большими тренерами. Зачем искать тренера за такие деньги, за миллионы долларов, который непонятно абсолютно как он выстрелит.

Если вы хотите узнать мое мнение, то я против! Я не понимаю зачем это нужно», – сказал бывший нападающий клубов КХЛ Максим Рыбин.