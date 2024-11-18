Рыбин о КХЛ: «Я против иностранных специалистов, дайте шанс своим. Никитин, Квартальнов стали большими тренерами, зачем искать иностранца за миллионы долларов»
Максим Рыбин против приглашения иностранных тренеров в Фонбет Чемпионат КХЛ.
«Я категорически против иностранных специалистов в КХЛ. У нас есть свои ребята, которые могут себя показать, зачем Курьянов? Зачем Свитов? Зачем они набираются опыта?
Если мы говорим о смене тренера, то используйте их! Дайте им шанс! В свое время когда-то Никитин, Квартальнов также начинали и стали большими тренерами. Зачем искать тренера за такие деньги, за миллионы долларов, который непонятно абсолютно как он выстрелит.
Если вы хотите узнать мое мнение, то я против! Я не понимаю зачем это нужно», – сказал бывший нападающий клубов КХЛ Максим Рыбин.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Vprognoze
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости