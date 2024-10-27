Никитин о 3:2 с минским «Динамо»: «Хороший матч для обучения. Есть нюансы, которые разберем. Это то, что нам нужно для роста. Эта игра полезнее, чем когда победили 5:0»

Игорь Никитин прокомментировал победу в матче против минского «Динамо» (3:2).

«Непростая игра. Преимуществом владели, но соперник имел шансы, там есть мастеровитые ребята. Они практически воспользовались этим.

Хорошая игра для обучения. Есть нюансы, которые разберем. Это то, что нам нужно для роста.

Меньшинство? Есть очень сложная субстанция – выброс шайбы из зоны. Пока мы с этим никак не можем справиться. Сначала нужно научиться выбрасывать шайбу из зоны, потом перейдем к следующему компоненту.

Вбрасывания в концовке? У нас есть, кто занимается с центральными нападающими. Да и проблема не в том, что ты проиграл вбрасывание, а в том, как ты реагируешь на это. Ты должен остаться на рабочих ногах. Это те нюансы, которые нужно разобрать.

Эта игра полезнее, чем когда победили 5:0», – сказал главный тренер «Локомотива » Игорь Никитин .