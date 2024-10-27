Квартальнов о 2:3 от «Локомотива»: «Начало было осторожное. Нелепый гол пропустили. Мы сильно уступали в мелочах»

Дмитрий Квартальнов высказался после матча против «Локомотива» (2:3).

«С 0:3 тяжело у «Локомотива » что-то взять. Начало было осторожное. Нелепый гол пропустили. Но мы понимали, с кем играли, какие голы могут прийти.

«Локомотиву» второй гол придал эмоции. Нас стали поджимать, было тяжеловато. После 0:3 команда сняла с себя напряжение, стали играть чуть более раскрепощенно. В мелочах мы сильно уступали.

Говорили, что «Локомотив» здорово играли на точке. Когда ты проигрываешь вбрасывание, то даешь преимущество. Нужно это поправлять. Второй гол забрал у нас импульс.

Первый гол: если с хорошей командой играешь, то шайбы только кажутся нелепыми. Все правильно было. Радулов набрасывал на ворота, сыграл нестандартно, не стал уходить в позицию. Все закономерно.

Дебют Салыго? Тяжело ему было. Он в конце не играл. Давайте посмотрим, чуть позже будем оценки давать», – сказал главный тренер минского «Динамо » Дмитрий Квартальнов .