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Квартальнов о 2:3 от «Локомотива»: «Начало было осторожное. Нелепый гол пропустили. Мы сильно уступали в мелочах»

Дмитрий Квартальнов высказался после матча против «Локомотива» (2:3).

«С 0:3 тяжело у «Локомотива» что-то взять. Начало было осторожное. Нелепый гол пропустили. Но мы понимали, с кем играли, какие голы могут прийти.

«Локомотиву» второй гол придал эмоции. Нас стали поджимать, было тяжеловато. После 0:3 команда сняла с себя напряжение, стали играть чуть более раскрепощенно. В мелочах мы сильно уступали.

Говорили, что «Локомотив» здорово играли на точке. Когда ты проигрываешь вбрасывание, то даешь преимущество. Нужно это поправлять. Второй гол забрал у нас импульс.

Первый гол: если с хорошей командой играешь, то шайбы только кажутся нелепыми. Все правильно было. Радулов набрасывал на ворота, сыграл нестандартно, не стал уходить в позицию. Все закономерно.

Дебют Салыго? Тяжело ему было. Он в конце не играл. Давайте посмотрим, чуть позже будем оценки давать», – сказал главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
logoЛокомотив
logoДмитрий Квартальнов
logoАлександр Радулов
logoДинамо Минск
logoКХЛ
logoНиколай Салыго
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