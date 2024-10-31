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  • Квартальнов о 5:2 с «Торпедо»: «У «Динамо» качество бросков слабое, все в живот бросаем. Надо уметь такие игры доводить без нервотрепки до конца»
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Квартальнов о 5:2 с «Торпедо»: «У «Динамо» качество бросков слабое, все в живот бросаем. Надо уметь такие игры доводить без нервотрепки до конца»

Дмитрий Квартальнов высказался о победе минского «Динамо» над «Торпедо» (5:2).

– Для нас сложилась хорошая игра. Мы контролировали ее, дали глоток воздуха. Нам надо уметь такие игры играть и доводить их без нервотрепки до конца. Так получилось, что нам пришлось тяжело какое-то время. Соперник забросил, «Торпедо» вернулось в игру. Надо было дотерпеть нам.

– Сказали, что пришлось тяжело. Вы имеете в виду начало третьего периода? Что потом скорректировали? 

– Нет, после гола было тяжеловато. Мы предупреждали, что они будут делать. Не нужно было наверх поднимать передачу, а сыграть чуть пониже [перед второй пропущенной шайбой]. Она может и перескочить.

Потом перестали глупости делать, когда был счет 3:2. Ситуация не давала этого делать. Если бы мы проигрывали, можно было бы рисковать. Пограничная ситуация. После паузы мы спокойно доигрывали.

– Показалось, что упростили игру.

– Рисковать здесь не надо. Команда [соперника] быстрая, которая только ждет такие вещи. Шайба пошла кувырком, прыгает. Защитнику нужно было откатиться. Это уже наши моменты.

– Сумасшедшее количество бросков в створ в сезоне. Эта тактика работает только с такими командами, как «Торпедо»? Или прорвало и дальше пойдет?

– Нет. Даже первый гол забил Нижний – как он [Атанасов] дал под планку. Это от ребят зависит и их мастерства. Нужно принимать решение до того, как тебе шайба придет, а не после. Подсказываем, но исполнение – это тонкий момент. Они должны быть готовы к этому.

– Я про количество ваших бросков.

– Я про то, что нужно выжимать максимум из моментов. Качество слабое. Все в живот бросаем. С «Локо» играли – все в живот. «Тренер, я бросил»... Ну как ты бросил?

Ты выходишь на последнюю позицию. Этот момент нас очень беспокоит. Это качество. Сейчас хоккей такой, что бросок ради броска не делают. Мы тоже стараемся, где-то меняемся. Понимаем свою проблему, – сказал главный тренер минского клуба Дмитрий Квартальнов

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт «Динамо» Минск
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