Квартальнов о 5:2 с «Торпедо»: «У «Динамо» качество бросков слабое, все в живот бросаем. Надо уметь такие игры доводить без нервотрепки до конца»
– Для нас сложилась хорошая игра. Мы контролировали ее, дали глоток воздуха. Нам надо уметь такие игры играть и доводить их без нервотрепки до конца. Так получилось, что нам пришлось тяжело какое-то время. Соперник забросил, «Торпедо» вернулось в игру. Надо было дотерпеть нам.
– Сказали, что пришлось тяжело. Вы имеете в виду начало третьего периода? Что потом скорректировали?
– Нет, после гола было тяжеловато. Мы предупреждали, что они будут делать. Не нужно было наверх поднимать передачу, а сыграть чуть пониже [перед второй пропущенной шайбой]. Она может и перескочить.
Потом перестали глупости делать, когда был счет 3:2. Ситуация не давала этого делать. Если бы мы проигрывали, можно было бы рисковать. Пограничная ситуация. После паузы мы спокойно доигрывали.
– Показалось, что упростили игру.
– Рисковать здесь не надо. Команда [соперника] быстрая, которая только ждет такие вещи. Шайба пошла кувырком, прыгает. Защитнику нужно было откатиться. Это уже наши моменты.
– Сумасшедшее количество бросков в створ в сезоне. Эта тактика работает только с такими командами, как «Торпедо»? Или прорвало и дальше пойдет?
– Нет. Даже первый гол забил Нижний – как он [Атанасов] дал под планку. Это от ребят зависит и их мастерства. Нужно принимать решение до того, как тебе шайба придет, а не после. Подсказываем, но исполнение – это тонкий момент. Они должны быть готовы к этому.
– Я про количество ваших бросков.
– Я про то, что нужно выжимать максимум из моментов. Качество слабое. Все в живот бросаем. С «Локо» играли – все в живот. «Тренер, я бросил»... Ну как ты бросил?
Ты выходишь на последнюю позицию. Этот момент нас очень беспокоит. Это качество. Сейчас хоккей такой, что бросок ради броска не делают. Мы тоже стараемся, где-то меняемся. Понимаем свою проблему, – сказал главный тренер минского клуба Дмитрий Квартальнов.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий