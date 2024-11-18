«Овечкин летом готовился очень серьезно – 100%. Мне его тренер сказал: «Мы поменяем подготовку к сезону». Сопин об успешной игре Александра
Сегодня 39-летний капитан «Вашингтона» сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (5:2).
– Вы в «Динамо» радуетесь, когда Овечкин делает хет‑трик?
– Открываешь глаза, читаешь новости – и просто восторг. Буря эмоций! Мы очень рады за Александра, за его успехи. И за то, что он – символ московского «Динамо». Переживаем за него и желаем большой удачи.
– Можете объяснить как профи, в чем секрет успеха Овечкина? Ему ведь уже скоро 40 лет.
– К сожалению, в этом сезоне он с нами не тренировался. Хотя несколько раз звонил и сверял расписание. Обещал приехать на занятие на льду, но так и не получилось. График у него очень плотный, время не совпадало. Но я знаю, что Овечкин очень серьезно тренировался и готовился. Этим летом мы достаточно много общались. Я был в курсе, что Александр много занимался на легкоатлетическом стадионе, катался. Я знаю, что он готовился летом очень серьезно. Это 100 процентов.
– Овечкин сделал ставку на легкую атлетику?
– Конкретно не скажу, надо у Александра спросить. Но он долгие годы работает с Павлом Бурлаченко, со своим тренером по физподготовке.
– Да, известный в прошлом прыгун с шестом.
– И вот Павел мне сказал: «Мы поменяем подготовку к сезону». Что конкретно они изменили - это секрет, и мы в детали не вдавались. Но даже нам в «Динамо» очень интересен этот опыт. Наш тренерский штаб обязательно обсудит с Александром, какие изменения он внес в свою предсезонную подготовку. Если так посмотреть, в прошлом сезоне Овечкин разогнался ближе к Новому году.
А сейчас с первых же матчей демонстрирует потрясающий хоккей. И это не только голы. Можно посмотреть, в каком он движении находится, как отрабатывает назад. Вот в матче с «Вегасом» он у Ивана Барбашева украл гол, до конца отработав в обороне, забрал шайбу на пятаке. И убегают «2 в 1», и защитник его не может достать.
Это не просто человек стоит в большинстве и бросает с прямых ног в пустые ворота. Овечкин всегда был хорош. А сейчас он – очень серьезная фигура в игре «Вашингтона», – сказал спортивный директор «Динамо».
🎩🎩🎩 Первый хет-трик Овечкина за 2 года – против «Вегаса»! До Гретцки – уже меньше 30 шайб
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий