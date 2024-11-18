«Овечкин летом готовился очень серьезно – 100%. Мне его тренер сказал: «Мы поменяем подготовку к сезону». Сопин об успешной игре Александра

Алексей Сопин рассказал о том, что Александр Овечкин изменил подготовку к сезону.

Сегодня 39-летний капитан «Вашингтона» сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (5:2).

– Вы в «Динамо» радуетесь, когда Овечкин делает хет‑трик?

– Открываешь глаза, читаешь новости – и просто восторг. Буря эмоций! Мы очень рады за Александра, за его успехи. И за то, что он – символ московского «Динамо». Переживаем за него и желаем большой удачи.

– Можете объяснить как профи, в чем секрет успеха Овечкина? Ему ведь уже скоро 40 лет.

– К сожалению, в этом сезоне он с нами не тренировался. Хотя несколько раз звонил и сверял расписание. Обещал приехать на занятие на льду, но так и не получилось. График у него очень плотный, время не совпадало. Но я знаю, что Овечкин очень серьезно тренировался и готовился. Этим летом мы достаточно много общались. Я был в курсе, что Александр много занимался на легкоатлетическом стадионе, катался. Я знаю, что он готовился летом очень серьезно. Это 100 процентов.

– Овечкин сделал ставку на легкую атлетику?

– Конкретно не скажу, надо у Александра спросить. Но он долгие годы работает с Павлом Бурлаченко, со своим тренером по физподготовке.

– Да, известный в прошлом прыгун с шестом.

– И вот Павел мне сказал: «Мы поменяем подготовку к сезону». Что конкретно они изменили - это секрет, и мы в детали не вдавались. Но даже нам в «Динамо » очень интересен этот опыт. Наш тренерский штаб обязательно обсудит с Александром, какие изменения он внес в свою предсезонную подготовку. Если так посмотреть, в прошлом сезоне Овечкин разогнался ближе к Новому году.

А сейчас с первых же матчей демонстрирует потрясающий хоккей. И это не только голы. Можно посмотреть, в каком он движении находится, как отрабатывает назад. Вот в матче с «Вегасом» он у Ивана Барбашева украл гол, до конца отработав в обороне , забрал шайбу на пятаке. И убегают «2 в 1», и защитник его не может достать.

Это не просто человек стоит в большинстве и бросает с прямых ног в пустые ворота. Овечкин всегда был хорош. А сейчас он – очень серьезная фигура в игре «Вашингтона », – сказал спортивный директор «Динамо».

🎩🎩🎩 Первый хет-трик Овечкина за 2 года – против «Вегаса»! До Гретцки – уже меньше 30 шайб