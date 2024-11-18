🎩🎩🎩 Первый хет-трик Овечкина за 2 года – против «Вегаса»! До Гретцки – уже меньше 30 шайб
Остались сомнения в рекорде?
Сложно однозначно сказать, что удивляет в этом сезоне больше: результативность Овечкина или результаты «Вашингтона». Причем это явно взаимосвязанные вещи – без одного просто не будет второго. «Кэпс» уже четвертые по очкам во всей лиге, Александр – первый в НХЛ по голам (у Драйзайтля и Райнхарта на матч больше, если что). Да, в 39 лет – и уже сложно посчитать, какая по счету это молодость Ови.
Прошлой ночью он забросил на выезде три шайбы «Вегасу» – лидеру Тихоокеанского дивизиона, на секундочку.
У Овечкина – первый хет-трик с декабря 2022-го
Вообще это первая победа «Кэпиталс» в «T-Mobile Arena» в рамках регулярки – до этого они побеждали здесь только в плей-офф. Но, похоже, Овечкину забыли об этом напомнить:
● на 6-й минуте в большинстве он делал перевод на Макмайкла, но шайба не дошла до того – Пьетранжело срезал в свои ворота;
● в конце второго периода Александр убежал в контратаку с Мэттом Роем – и не стал возвращать шайбу, точно бросив мимо Самсонова;
● а за 37 секунд до финальной сирены сопроводил шайбу до пустых ворот.
«Как всегда, была довольно классная атмосфера, – радовался после игры Овечкин. – Мы играли жестко. С самого начала каждый делал свою работу, блокируя броски».
Довольно скромно для человека, которому до Гретцки осталось всего 28 голов. Ну или для лучшего снайпера сезона, у которого 11 голов в 10 последних матчах, тоже скромновато.
Интересно, что почти половина шайб в сезоне влетала в ворота русских голкиперов: по одной Тарасову и Кочеткову, по две – Шестеркину и теперь Самсонову. Кстати, это первые голы Овечкина в ворота Ильи – он 177-й кипер в личном списке нападающего. Еще один новенький – и Александр догонит Ягра по этому показателю.
Хет-трик с «Вегасом» стал 31-м в карьере Александра. Прошлый был аж 31 декабря 2022-го – и при нынешней форме нападающего кажется, что он даже не останется предпоследним. Со следующим Овечкин догонит Эспозито на пятой строчке по хет-трикам в истории (лучший, разумеется, Гретцки – 50).
Овечкин отрабатывает по всей площадке – даже его блоки становятся голевыми
На всякий случай напомним, что роль Овечкина на площадке не сводится исключительно к голам – да, бывают минуты, когда он не бросает по воротам. И в это время помогает обороняться. Забавно, но даже это в итоге приводит к голам «Вашингтона», пусть и не напрямую.
В начале второго периода Овечкин заблокировал бросок (и пугающе долго вставал, а потом, согнувшись, поехал на скамейку – но обошлось) – «Кэпс» вывели шайбу из зоны, а через 20 секунд организовали гол – забил Врана.
Но самый яркий момент, связанный с Овечкиным в обороне – конечно, спасение при броске Барбашева по пустым воротам. Капитан «Кэпс» в нужную секунду наложил клюшку на клюшку соперника – шайба прошла мимо.
«Это произошло так быстро, – сказал сам Ови. – Я думаю, он даже не понял, что шайба прошла между ног Логану. Я был немного удивлен. Это была удача. Удача была на нашей стороне в тот момент».
Логан Томпсон благодарен Овечкину – и не скрывает этого. После перехода в «Кэпс» он вообще стал фанатом Ови – даже в соцсетях сменил аватарку на совместную фотографию с Александром.
«Приятно быть частью этого, – сказал Томпсон о погоне Овечкина. – Мне нравится быть его товарищем по команде. Он лицо этой франшизы, лицо нашей раздевалки. Этот парень всегда держится непринужденно, и он очень веселый. Очень приятно быть в его команде – и он знает мое имя».
С одной стороны – похоже на шутку. Но с другой: если твое имя знает, возможно, лучший снайпер в истории хоккея – это действительно повод для гордости.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Фото: East News/AP Photo/John Locher
Хотелось бы, конечно, чтобы он еще и Ришара забрал, раз так поперло :)
Вперед, легенда!)
Но Саня то в состоянии и это превзойти. Лишь бы травм не было и все будет хорошо,я уверен!
Давненько такого Ови не видел, который не только голы забивает и иногда передачи выдаёт, а в обороне отрабатывает и броски на себя ловит.
Дед решил ударно провести последние года карьеры (не, ну будет круто, если задержится как Ягр или Селянне в лиге, но может и забить)