Овечкин о том, что не дал Барбашеву забить в пустые ворота: «Все произошло очень быстро. Удача была на нашей стороне в тот момент»

Александр Овечкин высказался о том, что помешал Ивану Барбашеву забить.

«Вашингтон » обыграл «Вегас » (5:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

Капитан «столичных», сделавший хет-трик в матче, во втором периоде при счете 3:2 помешал забить форварду «Голден Найтс» Ивану Барбашеву .

После прострела Джека Айкела шайба прошла между ног вышедшего из вратарской площади Логана Томпсона . Барбашев остался один перед пустыми воротами, но не успел поразить цель, так как ему помешал накативший россиянин.

«Все произошло очень быстро. Я думаю, он даже не понял, что шайба прошла между ног Томпсона. Я был немного удивлен. Нам повезло. Удача была на нашей стороне в тот момент», – сказал Овечкин.

Овечкин забил 864-й, 865-й и 866-й голы в НХЛ. До рекорда Гретцки – 28 шайб

Овечкин сделал 1-й хет-трик в НХЛ с декабря 2022 года и 31-й – в регулярках за карьеру. Он на 6-м месте в истории лиги по числу игр с 3+ шайбами