Кочетков может пропустить матч с «Оттавой» из-за травмы. «Каролина» вызвала вратаря Переца из АХЛ в пару к Мартину – Андерсен выбыл на долгий срок

Петр Кочетков может пропустить матч с «Оттавой» из-за травмы.

Вратарь «Каролины» получил травму, характер которой не раскрывается, в матче против «Юты» (1:4). Он был заменен на 47-й минуте.

Еще один вратарь «Харрикейнс» – Фредерик Андерсен – выбыл на долгий срок из-за травмы нижней части тела.

Как сообщил главный тренер клуба из Роли Род Бринд’Амор , датчанин выбыл на «гораздо больший» срок, чем неделя.

Клуб уже вызвал Янива Переца из АХЛ. В субботнем матче с «Оттавой» (начало по московскому времени – 17 ноября в 03:00) он может войти в заявку вместе со Спенсером Мартином.