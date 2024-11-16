Кочетков может пропустить матч с «Оттавой» из-за травмы. «Каролина» вызвала вратаря Переца из АХЛ в пару к Мартину – Андерсен выбыл на долгий срок
Петр Кочетков может пропустить матч с «Оттавой» из-за травмы.
Вратарь «Каролины» получил травму, характер которой не раскрывается, в матче против «Юты» (1:4). Он был заменен на 47-й минуте.
Еще один вратарь «Харрикейнс» – Фредерик Андерсен – выбыл на долгий срок из-за травмы нижней части тела.
Как сообщил главный тренер клуба из Роли Род Бринд’Амор, датчанин выбыл на «гораздо больший» срок, чем неделя.
Клуб уже вызвал Янива Переца из АХЛ. В субботнем матче с «Оттавой» (начало по московскому времени – 17 ноября в 03:00) он может войти в заявку вместе со Спенсером Мартином.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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