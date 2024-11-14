Кочетков пропустил 3 шайбы с 18 бросков «Юты» и был заменен на 47-й минуте. Поражение – 1-е за 8 матчей

У Петра Кочеткова прервалась 7-матчевая победная серия.

Вратарь «Каролины» отразил 15 бросков из 18 в игре с «Ютой» (1:4) и при счете 1:3 был заменен на 47-й минуте на Спенсера Мартина.

Кочетков проиграл впервые за 8 матчей. Всего в 10 играх текущего чемпионата НХЛ на счету россиянина 8 побед при 89,7% сэйвов и коэффициенте надежности 2,56.