3-й вратарь «Каролины» Мартин сделал 1-й шатаут в НХЛ, отразив 24 броска в игре с «Оттавой». Андерсен и Кочетков не сыграли из-за травм

3-й вратарь «Каролины» Спенсер Мартин сделал 1-й шатаут в НХЛ.

29-летний канадец отразил все 29 бросков в матче с «Оттавой» (4:0) и был признан первой звездой встречи.

Матч стал для него 60-м за карьеру в лиге. До этого он ни разу не играл на ноль.

«Харрикейнс» остались без двух основных вратарей. Фредерик Андерсен пропустил уже более 3 недель из-за травмы нижней части тела, а Петр Кочетков получил травму, характер которой не раскрывается, в матче с «Ютой».

В итоге сменщиком Мартина в матче с «Сенаторс» был вызванный из АХЛ Янив Перец.