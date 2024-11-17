Карпухин о поражении от «Динамо»: «Трактор» должен был забрать два очка по логике вещей – очень много создали, нанесли бросков»

Илья Карпухин оценил поражение «Трактора» от «Динамо».

Команда тренера Бенуа Гру уступила 3:4 по буллитам в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

– Двоякие впечатления от матча. С одной стороны, очень много создали голевых моментов и нанесли бросков, а к концу матча проигрывали 1:3.

Удалось сделать камбэк, но, к сожалению, по буллитам уступили.

По логике вещей должны были забирать два очка, так как очень много создавали. Но такой камбэк, поэтому рады и одному.

– «Трактор» в очередной смог показать, что у команды есть характер?

– Спокойно уступать мы никогда не будем. Сопернику всегда должно быть сложно забрать у нас очки, – сказал защитник «Трактора » Илья Карпухин .