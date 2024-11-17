Карпухин о поражении от «Динамо»: «Трактор» должен был забрать два очка по логике вещей – очень много создали, нанесли бросков»
Илья Карпухин оценил поражение «Трактора» от «Динамо».
Команда тренера Бенуа Гру уступила 3:4 по буллитам в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Двоякие впечатления от матча. С одной стороны, очень много создали голевых моментов и нанесли бросков, а к концу матча проигрывали 1:3.
Удалось сделать камбэк, но, к сожалению, по буллитам уступили.
По логике вещей должны были забирать два очка, так как очень много создавали. Но такой камбэк, поэтому рады и одному.
– «Трактор» в очередной смог показать, что у команды есть характер?
– Спокойно уступать мы никогда не будем. Сопернику всегда должно быть сложно забрать у нас очки, – сказал защитник «Трактора» Илья Карпухин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
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