Кудашов о победе: «Трактор» чуть превосходил «Динамо» в скорости, но потом выправились. Понимали, что надо сыграть от обороны – помогли терпение и работа»

Алексей Кудашов поделился мыслями после победы над «Трактором».

«Динамо» выиграло 4:3 по буллитам в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Выходной день, хорошая погода, хоккейный город, хороший хоккей. Этим все сказано. Думаю, зрителям понравилось.

Все было захватывающе от начала до конца. Тем более, что мы взяли два очка. Довольны выездом и игрой. Едем дальше.

– Тяжелый выезд у вас. Изначально понимали, что придется где-то даже намеренно сыграть первым номером?

– Понимали. Сейчас надо учитывать, как играет подряд, а кто отдыхает. Это влияет.

«Трактор » чуть превосходил нас в скорости, но потом выправились. У каждого свое. Кто за что играет, кто на каком уровне.

Мы готовились и понимали, что у «Трактора» была пауза, что он будет играть дома. В этом году они играют иначе – агрессивно и быстро.

И количество исполнителей большое. Понимали, что надо где-то сыграть от обороны. Терпение и работа помогли.

– Мы часто видим видео из победных раздевалок, где Антон Слепышев рядом с командой. Насколько он близок к возвращению на лед?

– Нет, он не близок. Восстанавливается пока, нужно время, – сказал главный тренер «Динамо » Алексей Кудашов .