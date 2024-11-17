Кудашов о победе: «Трактор» чуть превосходил «Динамо» в скорости, но потом выправились. Понимали, что надо сыграть от обороны – помогли терпение и работа»
«Динамо» выиграло 4:3 по буллитам в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Выходной день, хорошая погода, хоккейный город, хороший хоккей. Этим все сказано. Думаю, зрителям понравилось.
Все было захватывающе от начала до конца. Тем более, что мы взяли два очка. Довольны выездом и игрой. Едем дальше.
– Тяжелый выезд у вас. Изначально понимали, что придется где-то даже намеренно сыграть первым номером?
– Понимали. Сейчас надо учитывать, как играет подряд, а кто отдыхает. Это влияет.
«Трактор» чуть превосходил нас в скорости, но потом выправились. У каждого свое. Кто за что играет, кто на каком уровне.
Мы готовились и понимали, что у «Трактора» была пауза, что он будет играть дома. В этом году они играют иначе – агрессивно и быстро.
И количество исполнителей большое. Понимали, что надо где-то сыграть от обороны. Терпение и работа помогли.
– Мы часто видим видео из победных раздевалок, где Антон Слепышев рядом с командой. Насколько он близок к возвращению на лед?
– Нет, он не близок. Восстанавливается пока, нужно время, – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.
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