Гру о поражении от «Динамо»: «Трактор» контролировал игру, у нас было много моментов, сопернику везло. Понравилось упорство нашей команды»

Бенуа Гру считает, что «Трактор» контролировал матч с «Динамо».

Уральский клуб уступил 3:4 по буллитам в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

– Это был матч, в котором мы контролировали игру и в начале, и в конце, даже когда уступали в одну и две шайбы.

У нас было много моментов, сопернику в том числе и везло. Хочу отметить, что сезон длинный и такие игры случаются.

При это мы заработали важный результативный балл и мне понравилось упорство нашей команды, которая билась до конца и сумела сравнять счет.

– Нанесли более 50 бросков, насколько вы довольны качеством этих бросков?

– Вратарь «Динамо » Хантер Миска совершал много хороших сэйвов.

Это легко сейчас сидеть и говорить, что мы нанесли 50 бросков, а соперник – 19, но ни один из этих бросков я не наносил лично. На мой взгляд, качество в этих бросках было, но вратарь соперника часто выручал.

Были хорошие броски с точки зрения позиции, но не с тем результатом, который мы хотели бы видеть.

И забитые три гола, два в исполнении Максима Шабанова, один от Михаила Котляревского, уже говорят о том, что качество в этих бросках было.

– Случаен ли тот факт, что результаты «Трактора» дома хуже, чем на выезде.

– Мы не сыграли плохо.

Думаю, что все, кто был сегодня на арене и смотрел игру, захотят вновь сюда вернуться и увидеть наш матч еще раз, матч был насыщенным и интересным.

Мы провели много хороших игр против топовых команд на выезде, но мы сыграли много хороших матчей и дома.

Но соглашусь, что наши лучшие матчи были на выезде. Отвечая на ваш вопрос – я не знаю. Но при этом два наших худших матча тоже были на выезде, – сказал главный тренер «Трактора » Бенуа Гру .