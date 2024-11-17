Гру о поражении от «Динамо»: «Трактор» контролировал игру, у нас было много моментов, сопернику везло. Понравилось упорство нашей команды»
Уральский клуб уступил 3:4 по буллитам в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
– Это был матч, в котором мы контролировали игру и в начале, и в конце, даже когда уступали в одну и две шайбы.
У нас было много моментов, сопернику в том числе и везло. Хочу отметить, что сезон длинный и такие игры случаются.
При это мы заработали важный результативный балл и мне понравилось упорство нашей команды, которая билась до конца и сумела сравнять счет.
– Нанесли более 50 бросков, насколько вы довольны качеством этих бросков?
– Вратарь «Динамо» Хантер Миска совершал много хороших сэйвов.
Это легко сейчас сидеть и говорить, что мы нанесли 50 бросков, а соперник – 19, но ни один из этих бросков я не наносил лично. На мой взгляд, качество в этих бросках было, но вратарь соперника часто выручал.
Были хорошие броски с точки зрения позиции, но не с тем результатом, который мы хотели бы видеть.
И забитые три гола, два в исполнении Максима Шабанова, один от Михаила Котляревского, уже говорят о том, что качество в этих бросках было.
– Случаен ли тот факт, что результаты «Трактора» дома хуже, чем на выезде.
– Мы не сыграли плохо.
Думаю, что все, кто был сегодня на арене и смотрел игру, захотят вновь сюда вернуться и увидеть наш матч еще раз, матч был насыщенным и интересным.
Мы провели много хороших игр против топовых команд на выезде, но мы сыграли много хороших матчей и дома.
Но соглашусь, что наши лучшие матчи были на выезде. Отвечая на ваш вопрос – я не знаю. Но при этом два наших худших матча тоже были на выезде, – сказал главный тренер «Трактора» Бенуа Гру.
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