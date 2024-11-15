Агент Хохлачева об уходе игрока из «Амура»: «Все прошло спокойно, без претензий друг к другу. Рассматриваем варианты продолжения карьеры в КХЛ»

Агент Александра Хохлачева высказался об уходе игрока из «Амура».

Контракт был расторгнут по соглашению сторон.

«Все прошло спокойно и в рабочем режиме, без претензий друг к другу, контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Пожелали друг другу удачи. Сейчас мы рассматриваем варианты продолжения карьеры в КХЛ », – сказал агент Юрий Николаев .