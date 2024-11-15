Агент Хохлачева об уходе игрока из «Амура»: «Все прошло спокойно, без претензий друг к другу. Рассматриваем варианты продолжения карьеры в КХЛ»
Агент Александра Хохлачева высказался об уходе игрока из «Амура».
Контракт был расторгнут по соглашению сторон.
«Все прошло спокойно и в рабочем режиме, без претензий друг к другу, контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Пожелали друг другу удачи. Сейчас мы рассматриваем варианты продолжения карьеры в КХЛ», – сказал агент Юрий Николаев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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