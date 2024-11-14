Экман-Ларссон провел 1000-й матч в НХЛ. Он 9-й защитник из Швеции с таким достижением
Оливер Экман-Ларссон провел 1000-й матч в НХЛ.
Юбилейной для защитника «Торонто» стала игра против «Вашингтона» (4:3 ОТ).
На счету Оливера Экмана-Ларссона 477 (145+332) очков в 1000 игр в НХЛ.
Он стал 9-м в истории защитником из Швеции, который сыграл 1000 матчей в лиге. Ранее этой отметки достигли Эрик Карлссон (1020), Фредрик Олофссон (1022), Александр Эдлер (1030), Виктор Хедман (1066), Ульф Самуэльссон (1080), Калле Юханссон (1109), Берье Сальминг (1148) и Никлас Лидстрем (1564).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба НХЛ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости