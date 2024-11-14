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Экман-Ларссон провел 1000-й матч в НХЛ. Он 9-й защитник из Швеции с таким достижением

Оливер Экман-Ларссон провел 1000-й матч в НХЛ.

Юбилейной для защитника «Торонто» стала игра против «Вашингтона» (4:3 ОТ).

На счету Оливера Экмана-Ларссона 477 (145+332) очков в 1000 игр в НХЛ.

Он стал 9-м в истории защитником из Швеции, который сыграл 1000 матчей в лиге. Ранее этой отметки достигли Эрик Карлссон (1020), Фредрик Олофссон (1022), Александр Эдлер (1030), Виктор Хедман (1066), Ульф Самуэльссон (1080), Калле Юханссон (1109), Берье Сальминг (1148) и Никлас Лидстрем (1564).

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба НХЛ
logoТоронто
logoНиклас Лидстрем
logoАлександр Эдлер
logoНХЛ
logoВиктор Хедман
logoЭрик Карлссон
Берье Сальминг
logoОливер Экман-Ларссон
Ульф Самуэльссон
Калле Юханссон
Фредрик Олофссон
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