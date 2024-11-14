Экман-Ларссон провел 1000-й матч в НХЛ. Он 9-й защитник из Швеции с таким достижением

Оливер Экман-Ларссон провел 1000-й матч в НХЛ.

Юбилейной для защитника «Торонто » стала игра против «Вашингтона» (4:3 ОТ).

На счету Оливера Экмана-Ларссона 477 (145+332) очков в 1000 игр в НХЛ .

Он стал 9-м в истории защитником из Швеции, который сыграл 1000 матчей в лиге. Ранее этой отметки достигли Эрик Карлссон (1020), Фредрик Олофссон (1022), Александр Эдлер (1030), Виктор Хедман (1066), Ульф Самуэльссон (1080), Калле Юханссон (1109), Берье Сальминг (1148) и Никлас Лидстрем (1564).