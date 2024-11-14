Гарпенлов считает, что Карлссон не нужен Швеции на Турнире четырех наций: «Слишком велики недостатки в обороне. Я бы не включил его в состав»

Юхан Гарпенлов призвал не рассматривать Эрика Карлссона в состав сборной Швеции.

Защитник «Питтсбурга » уже вошел в первую шестерку хоккеистов , которые включены в состав команды на Турнир четырех наций НХЛ .

Юхан Гарпенлов , бывший тренер национальной сборной, заявил, что отказался бы от услуг Эрика Карлссона на этом соревновании.

«Я бы не включил Эрика в состав команды. Для такого короткого турнира у него слишком велики недостатки при игре в обороне.

Каждый матч имеет огромное значение, и нельзя позволять себе совершать грубые ошибки, которые, к сожалению, делает Эрик», – заявил Гарпенлов в интервью Radiosporten.

В этом сезоне Карлссон набрал 10 (2+8) очков при полезности «минус 7» в 18 матчах регулярного чемпионата НХЛ .