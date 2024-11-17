Василевский о подарках «Тампы» в честь 300-й победы в НХЛ: «Самым важным подарком было то, что они отлично сыграли передо мной в матче с «Нью-Джерси»
Торжественная церемония прошла перед матчем против «Нью-Джерси» (4:0). «Тампа» подарила Василевскому золотую клюшку в честь 300 побед в НХЛ. Капитан команды Виктор Хедман вручил ему часы с индивидуальной гравировкой.
Напомним, победа над «Виннипегом» (4:1) 15 ноября стала для вратаря 300-й за карьеру в НХЛ в рамках регулярок. Он достиг этой отметки быстрее всех вратарей в истории – за 490 матчей.
В игре с «Нью-Джерси» Василевский сделал 2-й шатаут в сезоне, отразив 29 бросков.
«Это большая честь. Для меня большая честь получить такую замечательную церемонию.
Я думаю, ребята играли хорошо. Конечно, команда сделала мне пару подарков перед игрой, но самым важным подарком было то, что они отлично сыграли передо мной... сегодня было слишком много подарков», – сказал вратарь «Тампы» Андрей Василевский.
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