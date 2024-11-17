«Тампа» подарила Василевскому золотую клюшку в честь 300 побед в НХЛ

«Тампа» подарила Андрею Василевскому золотую клюшку в честь 300 побед в НХЛ.

Торжественная церемония прошла перед матчем против «Нью-Джерси» (4:0).

Капитан команды Виктор Хедман вручил вратарю часы с индивидуальной гравировкой.

Владелец «Тампы » Джефф Уиник вручил двукратному обладателю Кубка Стэнли памятную золотую вратарскую клюшку. После этого маскот клуба подарил маленькую золотую клюшку сыну Василевского Лукасу.

Напомним, победа над «Виннипегом» (4:1) 15 ноября стала для вратаря 300-й за карьеру в НХЛ в рамках регулярок. Андрей Василевский достиг этой отметки быстрее всех вратарей в истории – за 490 матчей.

Скриншот: www.nhl.com/lightning