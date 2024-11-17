«Тампа» подарила Василевскому золотую клюшку в честь 300 побед в НХЛ
«Тампа» подарила Андрею Василевскому золотую клюшку в честь 300 побед в НХЛ.
Торжественная церемония прошла перед матчем против «Нью-Джерси» (4:0).
Капитан команды Виктор Хедман вручил вратарю часы с индивидуальной гравировкой.
Владелец «Тампы» Джефф Уиник вручил двукратному обладателю Кубка Стэнли памятную золотую вратарскую клюшку. После этого маскот клуба подарил маленькую золотую клюшку сыну Василевского Лукасу.
Напомним, победа над «Виннипегом» (4:1) 15 ноября стала для вратаря 300-й за карьеру в НХЛ в рамках регулярок. Андрей Василевский достиг этой отметки быстрее всех вратарей в истории – за 490 матчей.
Скриншот: www.nhl.com/lightning
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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