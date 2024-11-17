Василевский, Мартин и Бобровский – звезды дня в НХЛ. Все 3 вратаря сыграли на ноль

Андрей Василевский, Спенсер Мартин и Сергей Бобровский – звезды дня в НХЛ.

Три вратаря с матчами на ноль вошли в тройку лучших игроков дня.

Третья звезда – вратарь «Флориды» Сергей Бобровский , засушивший «Виннипег» (5:0) при 27 отраженных бросках. Это его 45-й шатаут в регулярках за карьеру.

Вторая звезда – вратарь «Каролины» Спенсер Мартин, отразивший все 24 броска в игре с «Оттавой» (4:0). Шатаут стал для третьего голкипера «Харрикейнс» первым в лиге .

Первая звезда – вратарь «Тампы » Андрей Василевский , сыгравший на ноль против «Нью-Джерси» (4:0) при 29 отраженных бросках. Он отметился сухим матчем во 2-й раз в этом сезоне.