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Канарейкин об отстранении России: «Это не идет во благо развития российского хоккея. Не хочу принижать Беларусь и Казахстан, но это не тот уровень, к которому мы привыкли»

Федор Канарейкин высказался об отстранении России от международных соревнований.

«Конечно, это не дает возможность нам развиваться в той степени, если бы существовал международный контакт. Мировые матчи несравнимы ни с какими внутренними играми.

Не хочу принижать Беларусь и Казахстан, но это не тот уровень, к которому мы привыкли. Когда двери откроются, будет интересно посмотреть, где мы находится в сравнении с остальными.

А пока понятно, что эта ситуация с отстранением не идет во благо развития российского хоккея, хотя мы и делаем все возможное, чтобы держать определенный уровень», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoМолодежная сборная России по хоккею с шайбой
logoФедор Канарейкин
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