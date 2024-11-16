Сушинский о «Металлурге»: «Вступил на свой привычный путь. Команда молодая, у парней все впереди. Сейчас они работают под нагрузкой, может, поэтому не выглядят ярко»

Максим Сушинский высказался о результатах «Металлурга» в этом сезоне.

Магнитогорский клуб занимает 5-е место в таблице Восточной конференции, набрав 29 очков в 28 матчах.

– Ребята окончательно завершили праздновать чемпионство?

– Я думаю, да. «Металлург» вступил на свой привычный путь.

– В этом сезоне «Магнитка» выглядит не так свежо, как в прошлом?

– Думаете, ребята постарели (смеется)? Были девятнадцатилетними, стали двадцатилетними, а скорость ушла? Не уверен. «Металлург» – молодая команда.

У этих парней все еще впереди. Может, сейчас они работают под нагрузкой, поэтому не выглядят так ярко. Но сезон длинный, а самые главные матчи будут только весной, – сказал бывший нападающий «Металлурга ».