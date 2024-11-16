Сушинский о «Металлурге»: «Вступил на свой привычный путь. Команда молодая, у парней все впереди. Сейчас они работают под нагрузкой, может, поэтому не выглядят ярко»
Максим Сушинский высказался о результатах «Металлурга» в этом сезоне.
Магнитогорский клуб занимает 5-е место в таблице Восточной конференции, набрав 29 очков в 28 матчах.
– Ребята окончательно завершили праздновать чемпионство?
– Я думаю, да. «Металлург» вступил на свой привычный путь.
– В этом сезоне «Магнитка» выглядит не так свежо, как в прошлом?
– Думаете, ребята постарели (смеется)? Были девятнадцатилетними, стали двадцатилетними, а скорость ушла? Не уверен. «Металлург» – молодая команда.
У этих парней все еще впереди. Может, сейчас они работают под нагрузкой, поэтому не выглядят так ярко. Но сезон длинный, а самые главные матчи будут только весной, – сказал бывший нападающий «Металлурга».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости