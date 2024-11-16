«Торпедо» проиграло 3 из 6 последних матчей. Команда Ларионова идет 6-й на Западе

У «Торпедо» 3 поражения в 6 последних матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Игоря Ларионова дома уступила «Локомотиву » со счетом 0:1.

Это 3-е поражение «Торпедо» в 6 последних матчах. Нижегородский клуб занимает 6-е место в таблице Западной конференции, набрав 31 балл в 28 играх.

В следующем матче, 21 ноября, «Торпедо» в гостях сыграет со СКА.