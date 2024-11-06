У «Торпедо» 5 поражений в 6 последних матчах. Команда Ларионова идет 7-й на Западе
«Торпедо» потерпело 5-е поражение в 6 последних матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.
Команда под руководством Игоря Ларионова проиграла «Локомотиву» со счетом 1:2 Б.
Это 5-е поражение «Торпедо» в 6 последних матчах регулярного чемпионата.
Клуб из Нижнего Новгорода занимает 7-е место в таблице Западной конференции, набрав 26 очков в 24 играх.
«Локомотив» выиграл 9-й матч подряд – у «Торпедо». Команда Никитина идет на 1-м месте в КХЛ
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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