Ларионов об 1:2 с «Локо»: «Торпедо» не повезло, могли победить сильнейшую команду КХЛ. Интересно держать связки из 2 игроков, третий – чтобы усилить или запутать соперника»

Игорь Ларионов высказался о поражении «Торпедо» от «Локомотива» (1:2 Б).

– Хочу поздравить соперника с победой. Непростая игра. Она могла повернуться в любую сторону. Наших ребят поздравляю с хорошей игрой, с хорошим усилием.

Могли выиграть в основное время, но где-то не повезло. Нет времени переживать, нужно переварить это и идти дальше. Очко мы взяли – это уже радует.

– Сегодня команда много раз в большинстве играла, но забить не удалось, как Вы думаете, в чем причина?

– Мы сегодня играли против сильнейшей команды лиги. В таких матчах, когда игра в принципе равная, когда появляется возможность сыграть «5 на 4», «5 на 3» – надо реализовывать.

В этом компоненте сегодня не получилось. Это и определило исход матча. Большинство нуждается в доработке. Мы пытались что-то поменять, сделать некоторые корректировки. Но будем работать дальше.

– Берлев первый матч играл, как Вам его дебют? Какую роль вы ему выделите?

– Первая игра всегда очень непростая, потому что он не играл 7 месяцев. Он получил травму в начале тренировочного лагеря, в августе. Для первой игры, я считаю, он сыграл неплохо.

– Мисников сегодня был одним из лучших, он так был «окрылен» победным буллитом в Москве, он такой перспективный хоккеист?

– Ребята растут от игры к игре. Мы видим прогресс, видим уверенность. Хочется доверять этим ребятам, которые делают свои первые, очень хорошие шаги. Именно по качеству, по отношению, по характеру.

Сегодня у него не получилось забить буллит, но, ничего страшного. У него идет обрастание тем опытом, нервной энергетикой, которая должна быть. Это часть игры, часть роста игроков. Будем двигаться дальше.

– Решение о вратарской рокировке было Ваше?

– Бочарова убрали специально. Кульбаков попросился, Бочаров был не против. Дали ему шанс повторить успех, который был в Москве.

– С чем связаны перестановки в звеньях: в частности, перевод Атанасова в первую тройку?

– Сезон набирает обороты, некоторые игроки устают. Это связываю с тем, что хотим вытащить максимум из каждого игрока. Сегодня по ходу матча Артамонов вернулся в свою тройку, потому что нужно было добавить мощи Фирстову и Летунову . Нужно решать по ходу игры, потому что кто-то теряет уверенность, кто-то ее обретает, кто-то устает.

Мы будем продолжать это делать. Мне интересно держать игровые связки из двух игроков, среди третьих у нас большой подбор игроков для того, чтобы усилить игру или запутать соперника.

– Перевод Атанасова в первое звено – это вознаграждение за его работу?

– Мы будем продолжать так делать. Мы смотрим, что каждый игрок дает своей тройке. К сожалению, не получилось у него с Фирстовым и Летуновым. С другой стороны, он играл «3 на 3», где нужно его мастерство и его нестандартный ум, – сказал главный тренер «Торпедо ».