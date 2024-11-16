Вратарь «Амура» Лозебников перейдет в «Сибирь» (Алексей Потапов)
Дмитрий Лозебников перейдет из «Амура» в «Сибирь».
Об этом сообщает двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов.
Ранее стало известно, что «Амур» рассматривает различные варианты обмена 26-летнего голкипера.
В нынешнем Фонбет Чемпионате КХЛ Лозебников провел 10 матчей, отражая в среднем 89,7% бросков при коэффициенте надежности 3,00.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Алексея Потапова
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