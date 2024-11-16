Вратарь «Амура» Лозебников перейдет в «Сибирь» (Алексей Потапов)

Дмитрий Лозебников перейдет из «Амура» в «Сибирь».

Об этом сообщает двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов.

Ранее стало известно, что «Амур » рассматривает различные варианты обмена 26-летнего голкипера.

В нынешнем Фонбет Чемпионате КХЛ Лозебников провел 10 матчей, отражая в среднем 89,7% бросков при коэффициенте надежности 3,00.