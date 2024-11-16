«Амур» рассматривает варианты обмена Лозебникова (Алексей Потапов)
«Амур» может обменять голкипера Дмитрия Лозебникова.
Об этом сообщает двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов.
«По моим данным, ХК «Амур» рассматривает различные варианты обмена голкипера Дмитрия Лозебникова», – написал Потапов.
В нынешнем Фонбет Чемпионате КХЛ вратарь провел 10 матчей, отражая в среднем 89,7% бросков при коэффициенте надежности 3,00.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Алексея Потапова
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