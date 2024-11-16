«Амур» рассматривает варианты обмена Лозебникова (Алексей Потапов)

«Амур» может обменять голкипера Дмитрия Лозебникова.

Об этом сообщает двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов .

«По моим данным, ХК «Амур » рассматривает различные варианты обмена голкипера Дмитрия Лозебникова », – написал Потапов.

В нынешнем Фонбет Чемпионате КХЛ вратарь провел 10 матчей, отражая в среднем 89,7% бросков при коэффициенте надежности 3,00.