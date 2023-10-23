«Амур» хочет выменять Дубакина у «Сибири». Он был 2-м бомбардиром хабаровчан в сезоне-2022/23 (Metaratings)
«Амур» намерен вернуть нападающего Сергея Дубакина.
Как сообщает Metaratings, менеджмент хабаровского клуба хочет выменять или выкупить игрока у «Сибири».
Дубакин играл за «Амур» в сезоне-2022/23 на правах аренды. Он был вторым бомбардиром команды с 29 (14+15) очками.
В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ Дубакин набрал 4 (1+3) очка в 15 играх. Ранее он был отправлен в ВХЛ, где провел 2 матча.
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