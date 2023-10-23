«Амур» хочет выменять Дубакина у «Сибири». Он был 2-м бомбардиром хабаровчан в сезоне-2022/23 (Metaratings)

Теги Сибирь Амур возможные переходы КХЛ ВХЛ Сергей Дубакин Хоккей

«Амур» намерен вернуть нападающего Сергея Дубакина.

Как сообщает Metaratings, менеджмент хабаровского клуба хочет выменять или выкупить игрока у «Сибири».

Дубакин играл за «Амур» в сезоне-2022/23 на правах аренды. Он был вторым бомбардиром команды с 29 (14+15) очками.

В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ Дубакин набрал 4 (1+3) очка в 15 играх. Ранее он был отправлен в ВХЛ, где провел 2 матча.

«Динамо» интересен форвард «Сибири» Дубакин. Взамен могут отдать Егора Морозова – у него 0+0 в 11 играх

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2 комментария

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Artem Pogrebkov
Отличная новость для Хабаровчан
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ГиперУбаллоид инженера Гарика
Жалко будет если Сергей, воспитанник Сибири, уйдёт из клуба.
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