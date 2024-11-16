«Автомобилист» выиграл 7-й матч подряд в КХЛ

«Автомобилист» выиграл седьмой матч подряд в КХЛ.

Команда тренера Николая Заварухина обыграла «Адмирал» (1:0) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

На данный момент «Автомобилист » занимает второе место в Восточной конференции, набрав 36 очков после 25 игр.

В следующем матче, 18 ноября, команда встретится с «Нефтехимиком».