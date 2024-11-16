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  • Ротенберг о драке Деанджело и Дыняка: «Нельзя бить лежащего. Когда игрок лежит, тот, кто сверху, по инерции будет бить как в боксе, как в UFC. Когда Хабиб уже удушил Макгрегора, судья вмешивается»
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Ротенберг о драке Деанджело и Дыняка: «Нельзя бить лежащего. Когда игрок лежит, тот, кто сверху, по инерции будет бить как в боксе, как в UFC. Когда Хабиб уже удушил Макгрегора, судья вмешивается»

Роман Ротенберг высказался о драке Энтони Деанджело с Никитой Дыняком.

«Ак Барс» выиграл матч против СКА в овертайме со счетом 3:2. 

Во втором периоде форвард казанцев Никита Дыняк подрался с защитником петербуржцев Энтони Деанджело. Хоккеист «Ак Барса» завалил соперника на лед в этой потасовке.

– На протяжении сезона слышим от вас тезис, что вот такие драки, как эта – нечто вопиющее. Но вы, наверное, обратили внимание, как зрители вставали, аплодировали.

– Чтобы вы понимали – я не про саму драку, я про то, что когда игрок уже лежит на льду, то тот, кто сверху, уже по инерции будет бить как в боксе, как в смешанных боях UFC – смотрите, наверное? Федор Емельяненко или Хабиб Нурмагомедов. Когда он уже удушил Макгрегора, то вмешивается судья – речь об этом.

Ребята хотят драться – хорошо, но лучше бы в хоккей играть.

– Если бы вы выбирали одного игрока своей команды, кто мог драться с Дыняком, кто бы это был?

– Может, кого-то из тренерского штаба взять? Альберт Лещев. Честно, ну, это такие шутки – никого. Если мы хотим играть в хоккей – мы должны играть в хоккей. Если кто-то хочет драться, пожалуйста.

Но я уже ответил на этот вопрос. Я против того, чтобы игрок лежал на льду, и его били в голову. А драки – пожалуйста. В НХЛ всегда дрались, и у нас дерутся ребята. Но нельзя бить лежащего на льду.

Так же, как на улице если будет драка. Давайте у вас спросим – вы бы с кем бы подрались? Провокационный вопрос? С кем бы вы хотели подраться?

– Ни с кем.

– Мы тоже ни с кем. Давайте так. Оставим этот вопрос тогда , – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

«А вы бы с кем подрались?» Ротенберг обсуждает мощную драку с участием Деанджело

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт СКА
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logoРоман Ротенберг
logoХабиб Нурмагомедов
logoЭнтони Деанджело
logoКонор Макгрегор
logoНикита Дыняк
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